Готовність до Динамо, стан травмованих і день народження клубу – Каштру підбив підсумки спарингу проти Руха

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру прокоментував перемогу над Рухом (4:1) у контрольному матчі.

"Зараз ми спробуємо відзначати як перемогу, так і день народження клубу. Звичайно, приємно повернутися до гри після 2,5 місяців. Зараз ми показали свою готовність до першого офіційного матчу ми будемо додавати і будемо повністю готові. У нас явні цілі, яких потрібно досягти в цьому сезоні. Головна – стати чемпіонами України.

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Зрозуміло, що зараз команда не в найкращих кондиціях – ні ми, ні футбольний світ, ні всі інші. Крім спортивного життя, є інший бік, більш емоційний. Те, що відбувається в світі, в наших сім'ях. Але ми будемо дуже багато працювати, щоб набрати найкращу форму. Думаю, що до першого офіційного матчу ми будемо повністю готові, будемо перебувати на високому рівні і покажемо свою найкращу гру. Ось з цими очікуваннями ми підходимо до поєдинку з Динамо.

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Щодо травмованих. Ісмаїлі повинен повернутися до роботи 26 травня. У нього було незначне запалення ахіла, але воно дуже швидко заліковується, нічого страшного. У Сіпріано невеликий м'язовий біль, але нічого страшного – наступного тижня він вже повернеться до роботи", – розповів Каштру в ефірі YouTube-каналу Шахтаря.

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