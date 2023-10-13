Півзахисник "синьо-жовтих" Олександр Піхальонок розповів про підготовку команди до жовтневих матчів відбору на Євро-2024 проти Північної Македонії та Мальти.

"У нас уже декілька днів були дуже інтенсивні тренування з багатьма тактичними вправами. Я думаю, що команда повністю готова до матчу з Північною Македонією. Так би мовити, усі в бойовій готовності.

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У національній збірній завжди висока конкуренція. Майже всі готові до гри, окрім хіба що Дениса Попова, який поки працює за індивідуальною програмою.

Північна Македонія – це та сама команда, з тією ж тактикою, що й у минулому поєдинку. Розбираємо її матчі проти нас та Італії, дивимося на особливості й готуємося. Це відбірний поєдинок чемпіонату Європи, тож тут кожна гра дуже важлива. Треба виходити й викладатися на сто відсотків. У нас є турнірна необхідність узяти шість очок у двох матчах, але це не тисне, а навпаки, додає сил і мотивації. Ми не маємо права на помилку.

У мене ще й до того є своя мотивація. Мене довикликають уже на кілька зборів, але поки вийти на поле не вдавалося. Я чекаю на свій шанс, хочу його повністю використати, якщо мені його нададуть. Думаю, що готовий усіх здивувати в хорошому сенсі", – цитує Піхальонка офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, дуель між збірними України та Північної Македонії відбудеться 14 жовтня у Празі. Початок зустрічі о 16:00.

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