"Готовий на 220 відсотків", – гравець збірної України U-20 розповів про підготовку до фіналу ЧС-2019

Захисник збірної України U-20 Віктор Корнієнко розповів про підготовку до фіналу чемпіонату світу-2019 проти Південної Кореї. Поєдинок пройде у Лодзі 15 червня.

"Ми переїхали із Гданська до Лодзі. Були в аквапарку, у сауні. Відновлюємося, бажаючі відвідали тренажерну залу. Тобто відновлення йде повним ходом. А із середи в нас розпочалася цілеспрямована підготовка до поєдинку з Південною Кореєю.

Україна U-20 – Південна Корея U-20: прогноз на фінал ЧС-2019

Дивимося матчі суперника, уже відбулася теоретична лекція. Серйозний суперник, який заслужено дістався фіналу. Розбираємо їхні сильні та слабкі сторони, прийдемо до загального рішення щодо дій проти корейців, і, сподіваюся, переможемо.

Чи усвідомив, що ми вийшли до фіналу? Чесно кажучи, не дуже. Але справа навіть не в тому, щоб зрозуміти це – фінал потрібно виграти. Ось коли ми переможемо та візьмемо кубок у руки, тоді прийде розуміння того, що ми зробили. А наразі – ні, тому що в голові лише одне – налаштування на перемогу.

ЧС-2019 U-20: як збірна України готується до фіналу світової першості

На скільки оціню свою готовність до матчу? На 220 відсотків", – цитує Корнієнка офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, фінал ЧС-2019 U-20 Україна – Південна Корея пройде 15 червня у Лодзі. Початок – о 19:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе пряму онлайн-трансляцію поєдинку.

Знущання VAR, невдалий жарт і поцуплена перемога – італійські ЗМІ лютують через вихід України U-20 у фінал ЧС-2019