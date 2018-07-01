Господарі чемпіонатів світу виграли 5 останніх серій пенальті

Країни-господарі чемпіонатів світу тріумфували у 5 останніх футбольних лотареях.

Збірна Росії перемогла збірну Іспанії по пенальті у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу і увійшла до когорти країн-господарів, які також тріумфували у футбольній лотареї.

Іспанія – Росія – 1:1 (пен. 3:4) – відео голів та огляд матчу

Росія стала 5 збірною, що приймає чемпіонату світу та перемагає у серії пенальті. До цього аналогічне досягнення вдалось Франції (1998), Південній Кореї (2002), Німеччині (2006) та Бразилії (2004).

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