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Господарі чемпіонатів світу виграли 5 останніх серій пенальті

21:14 108 Читать на русском
Господарі чемпіонатів світу виграли 5 останніх серій пенальті
Збірна Росії святкує перемогу над Іспанією

Країни-господарі чемпіонатів світу тріумфували у 5 останніх футбольних лотареях.

Збірна Росії перемогла збірну Іспанії по пенальті у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу і увійшла до когорти країн-господарів, які також тріумфували у футбольній лотареї.

Іспанія – Росія – 1:1 (пен. 3:4) – відео голів та огляд матчу

Росія стала 5 збірною, що приймає чемпіонату світу та перемагає у серії пенальті. До цього аналогічне досягнення вдалось Франції (1998), Південній Кореї (2002), Німеччині (2006) та Бразилії (2004).

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ЧС 20181/8 фіналу

Іспанія - Росія: Неділя 01 липня 2018

Іспанія
Матч завершено
1 : 1
( осн. час 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Росія
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ЧС 2018 Іспанія - Росія
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