Господарі чемпіонатів світу виграли 5 останніх серій пенальті

ЧС 2018 — 22:11 446
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Іньєста завершив виступи за збірну Іспанії
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Хорватія – Данія: курйозні голи та результативна нічия після першого таймуЧС 2018 — 21:47 335
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Хорватія – Данія: команди повторили рекорд чемпіонатів світу, обмінявшись голами вже в дебюті поєдинкуЧС 2018 — 21:35 240
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Хорватія – Данія: Йоргенсен забив найшвидший гол Мундіалю з червня 2014 рокуЧС 2018 — 21:26 292
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ЧС-2018 Іспанія – Росія: провал "Тікі-таки", цирк Піке та 80-річне прокляття, у яке важко не повіритиЧС 2018 — 21:19 8396
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