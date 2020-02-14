Господар ЧС-2022 Катар в березні проведе турнір – серед учасників топ-збірні

В останній декаді березня 2020 року в Катарі відбудеться міжнародний турнір на приз Катарських авіаліній.

У ньому візьмуть участь чинний чемпіон Європи Португалія, віце-чемпіон світу Хорватія, лідер рейтингу ФІФА Бельгія, а також збірна Швейцарії.

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Турнір проде у Досі і триватиме всього три дні. Спочатку будуть зіграні півфінальні зустрічі, а за їхніми підсумками переможця визначать у фіналі.

Нагадаємо, ЧС-2022 пройде в листопаді-грудні 2022 року в п'яти містах Катару.

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