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Господар ЧС-2022 Катар в березні проведе турнір – серед учасників топ-збірні

14 лютого 19:46 604 Читать на русском
Господар ЧС-2022 Катар в березні проведе турнір – серед учасників топ-збірні
Бельгія та Хорватія / фото із відкритих джерел

В останній декаді березня 2020 року в Катарі відбудеться міжнародний турнір на приз Катарських авіаліній.

У ньому візьмуть участь чинний чемпіон Європи Португалія, віце-чемпіон світу Хорватія, лідер рейтингу ФІФА Бельгія, а також збірна Швейцарії.

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Турнір проде у Досі і триватиме всього три дні. Спочатку будуть зіграні півфінальні зустрічі, а за їхніми підсумками переможця визначать у фіналі.

Нагадаємо, ЧС-2022 пройде в листопаді-грудні 2022 року в п'яти містах Катару.

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