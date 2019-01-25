Гошкодеря розповів, чому українці їдуть у чемпіонат Казахстану

Україна — 12:13 2575
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Шевченко заробляє завдяки Абрамовичу, – ЗМІ
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"Він – сексуальний маніяк". Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та РоналдуОвертайм — 12:00 3993
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Рівно 24 роки тому "Король Ерік" Кантона атакував фаната в стилі кунгфу – ретро дняАнглія — 11:30 1112
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Копа Амеріка-2019 – результати жеребкування групового етапуСвіт — 10:22 704
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Головні новини футболу 24 січня: визначились фіналісти Кубка англійської ліги, Ракицький на шляху в ЗенітСвіт — 07:00 762
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