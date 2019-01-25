Гошкодеря розповів, чому українці їдуть у чемпіонат Казахстану

Український хавбек Віталій Гошкодеря назвав причину переїзду українських легіонерів у чемпіонат Казахстану.

"Якщо порівнювати з Казахстаном, все набагато більш солідно в плані інфраструктури, стадіони, поля. Тут в цьому плані легше. У Казахстан їдуть, бо там інші фінансові умови, тільки через це. А якщо брати в загальному, то в Україні все набагато серйозніше", – сказав Гошкодеря каналу Футбол 1.

Динамо стало найуспішнішим українським клубом у рейтингу IFFHS, Шахтар суттєво опустився, сенсаційний лідер

Наразі Гошкодеря захищає кошльори казахського Окжетпесу, який пробився у вищий дивізіон країни.