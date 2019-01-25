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Гошкодеря розповів, чому українці їдуть у чемпіонат Казахстану

11:06 635 Читать на русском
Гошкодеря розповів, чому українці їдуть у чемпіонат Казахстану
Віталій Гошкодеря / соцмережі

Український хавбек Віталій Гошкодеря назвав причину переїзду українських легіонерів у чемпіонат Казахстану.

"Якщо порівнювати з Казахстаном, все набагато більш солідно в плані інфраструктури, стадіони, поля. Тут в цьому плані легше. У Казахстан їдуть, бо там інші фінансові умови, тільки через це. А якщо брати в загальному, то в Україні все набагато серйозніше", – сказав Гошкодеря каналу Футбол 1.

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Наразі Гошкодеря захищає кошльори казахського Окжетпесу, який пробився у вищий дивізіон країни.

Теги
Світ Окжетпес Окжетпес Українці за кордоном Віталій Гошкодеря Віталій Гошкодеря
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