Госенс став жертвою тролінгу гравців Аталанти – захисник скаржився на Роналду
19:37 - Читать на русском
Оборонець Аталанти Робін Госенс все ж отримав бажаний подарунок.
Госенс у своїй автобіографії "Мрії того варті" зізнався, що одного разу Кріштіану Роналду зневажливо відмовився дати свою футболку захиснику Аталанти.
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Футболісти бергамасків "змилувались" над Робіном і вирішили його потролити. У роздягальні Госенс отримав пакунок з футболкою Кріштіану, а його партнери зняли реакцію німця на відео.
Ймовірно, Робін вже шкодує, що виніс на загал свій діалог з Роналду.
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