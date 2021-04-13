Оборонець Аталанти Робін Госенс все ж отримав бажаний подарунок.

Госенс у своїй автобіографії "Мрії того варті" зізнався, що одного разу Кріштіану Роналду зневажливо відмовився дати свою футболку захиснику Аталанти.

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Футболісти бергамасків "змилувались" над Робіном і вирішили його потролити. У роздягальні Госенс отримав пакунок з футболкою Кріштіану, а його партнери зняли реакцію німця на відео.

Ймовірно, Робін вже шкодує, що виніс на загал свій діалог з Роналду.

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