Горяїнов: Суперники готові навіть платити за матчі, щоб обійти Металіст 1925 у таблиці

Тренер Металіста 1925 Олександр Горяїнов оцінив результати своєї команди у сезоні 2018/19.

Наставник вважає, що команда гідно провела рік.

"Важко коментувати відразу після матчу... Я хлопцям подякував. Я радий, що суперники почали нас поважати. Ми в Першій лізі дебютний сезон, з нами рахуються, суперникам гроші возять. Ця гра і матчі проти Гірника-Спорт, Прикарпаття і Інгульця...

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Люди так раділи, коли відібрали у нас очки. Коли я був гравцем, ми так не раділи, коли в Лігу Європи потрапляли. Команди так радіють, це означає, що ми чогось досягли і правильно робили. Я хлопцям подякував. Вважаю, що команда за цей сезон зросла, стала більш досвідченою. Це футбол, треба рухатися вперед. Життя триває...

Чи буде завдання вийти у Прем'єр-лігу наступного сезону? Я цього не знаю. Це питання до керівництва. Дасть Бог – так", – цитує Горяїнова офіційний сайт Металіста 1925.

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