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Горяїнов: Слова українців, які їдуть грати в Росію, про необхідність годувати сім'ю – тупі відмазки

22:36 32 Читать на русском
Горяїнов: Слова українців, які їдуть грати в Росію, про необхідність годувати сім'ю – тупі відмазки
Олександр Горяїнов / Соцмережі

Екс-голкіпер Металіста та збірної України Олександр Горяїнов розповів про своє ставлення до переїзду українських гравців у чемпіонат Росії.

"Вважаю, що зараз українським футболістам їхати в Росію однозначно не варто. Це моя думка. Десь, напевно, ставлення до них змінюється.

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Ми всі прекрасно знаємо, що йде війна і хто в цьому винен. І їхати туди... Вважаю, що навіть слова "Мені потрібно годувати сім'ю" – це тупі відмазки.

Пісня харківських фанатів? Це той самий Пуйло? Згоден з нею", – сказав Олександр Горяїнов YouTube-каналу Stargorod Sport.

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Теги
Росія Українці за кордоном Олександр Горяїнов Олександр Горяїнов
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