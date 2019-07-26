Горяїнов: Слова українців, які їдуть грати в Росію, про необхідність годувати сім'ю – тупі відмазки

Іспанія — 22:23 989
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Зідан налаштований відпустити 7 гравців Реала задля трансферу Погба – Лунін потрапив під гарячу руку француза
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Україна ризикує втратити одну команду в Лізі чемпіонів – сезон 2019/20 як момент істиниЛіга чемпіонів — 21:30 6128
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Динамо – Шахтар: польський канал викликав істерику тамтешніх фанатів через новину про показ Суперкубка УкраїниУкраїна — 20:00 8345
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Реал знайшов для Луніна ще два варіанти продовження кар'єри, – ЗМІІспанія — 17:52 4332
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Динамо, Зоря та Десна не мають наміру транслювати матчі на ТК Футбол попри рішення про єдиний телепулУкраїна — 17:25 2674