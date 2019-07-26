Горяїнов: Слова українців, які їдуть грати в Росію, про необхідність годувати сім'ю – тупі відмазки

Екс-голкіпер Металіста та збірної України Олександр Горяїнов розповів про своє ставлення до переїзду українських гравців у чемпіонат Росії.

"Вважаю, що зараз українським футболістам їхати в Росію однозначно не варто. Це моя думка. Десь, напевно, ставлення до них змінюється.

Українець Петров допоміг Нефтчі перемогти російський Арсенал у Лізі Європи

Ми всі прекрасно знаємо, що йде війна і хто в цьому винен. І їхати туди... Вважаю, що навіть слова "Мені потрібно годувати сім'ю" – це тупі відмазки.

Пісня харківських фанатів? Це той самий Пуйло? Згоден з нею", – сказав Олександр Горяїнов YouTube-каналу Stargorod Sport.

"Голодуючі" Поволжя-2: повний список українців, які виступають у чемпіонаті Росії прямо зараз – їх більше, ніж ви думали