"У чому був секрет Металіста? У тріумвіраті Ярославського-Краснікова-Маркевича. Це фанати своєї справи.

"Нехай починають трястися": Ярославський – про причини продажу Металіста і домовленості з Курченком

Коли Олександр Владиленович був президентом, він міг о шостій ранку приїхати на базу і проконтролювати зведення цього об'єкта. У нього ніколи слова не розходяться з ділом.

Євген Олексійович також мене вражав своєю працездатністю. Він цілодобово міг дивитися футбол, переглядаючи кандидатів для Металіста. Красніков знає все про всіх футболістів. А про тренерський талант Мирона Богдановича і говорити не варто. З таким наставником було приємно і повчально працювати.

Возз'єднання цієї трійки стане величезним плюсом для харківського і українського футболу. Якщо все так і станеться, то Металіст ще наробить багато галасу у вітчизняному і європейському футболі", – сказав Горяїнов у коментарі виданню Footboom.

Нагадаємо, Олександр Ярославський був президентом Металіста з 2005 по 2012 роки, пізніше клуб перейшов до рук Курченка, а у 2016-му припинив своє існування. Нещодавно бізнесмен зробив офіційну заяву щодо намірів відродити харківський колектив.

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