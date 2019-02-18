Горяїнов: Металіст 1925 завершив свою комплектацію

Наставник Металіста 1925 Олександр Горяїнов розповів про підготовку команди до весняної частини сезону.

"Зараз ми на на етапі закладення швидкісної витривалості. Головне зараз – "набігати" своє, довести функціональний рівень гравців до певного рівня, щоб потім на цьому вже будувати тактичні схеми і якісь завдання.

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Щодо бразильців, то є Луїс Фернандо та ще двоє. Розумію, що їм важко, досить холодно і вони і снігу не бачили. Потрібно трохи часу, щоб їх оцінити і прийняти рішення.

Якщо на перегляд приїде сильний гравець, то будемо дивитися. В цілому, ми комплектацію завершили. Віримо в тих футболістів, які є в команді", – цитує Горяїнова офіційний сайт клубу.

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