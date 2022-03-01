"6-й день повномасштабної війни з боку росії. 6-й день страждань нашого народу. Вже 6-й день, як вбивають мирне населення і руйнуються наші міста та села. 6-й день жаху, болю та страждань. Але… 6 день єднання всієї нашої нації. 6-й день зростання ненависті до всього, що пов'язане з Росією. 6 день розуміння всього світу, що ви є таке.

Блохін різко звернувся до росіян і білорусів

Хочеться бути беземоційним. Хочеться бути терпимим. Хочеться просто бути… Жити, мріяти, любити, чимось захоплюватися, насолоджуватися життям і дарувати і отримувати радість. А натомість люди моляться і проклинають росію та весь ваш грьобаний "русскій мір". Там, де ви торкаєтеся чогось – там завжди біль і сльози, як та чума на планеті, яку хочеться спалити та закопати, щоб і згадки не було жодної.

Ви прийшли нас звільняти, але вбиваєте дітей та матерів, синів та дочок та батьків. Ви руйнуєте наші міста та села, але ви не розумієте, що знищуєте самі себе. Ви хочете дарувати нам свободу, але забираєте життя. Свобода – це не те, що можна дати, це те, що забрати не можна. Перемога все одно буде з нами, бо Malum se ipsum devorat – зло пожирає себе. Горіти вам у пеклі", – написав Шовковський в Instagram.

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