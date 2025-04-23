У Кривому Розі сталася пожежа на тренувальній базі футбольного клубу Кривбас. Над стадіоном здіймаються чорні клуби диму. Полум’я вже охопило дах будівлі.

Капітан Шахтаря присвятив гол батькові, який загинув у війні з Росією

О 16:09 у місті було оголошено повітряну тривогу, але наразі невідомо, чи пов'язане загоряння з нею.

На ситуацію вже відреагувала прес-служба криворіжців. "Так, пожежа. Усі живі. Працює ДСНС", – йдеться в заяві клубу.

Відомо, що пожежа виникла у приміщенні бухгалтерії. Лише рік тому у будівлі зробили ремонт. На щастя, людей вчасно евакуювали.

Основа футбольної команди Кривбас у цей час проводила тренування на одному з полів. Наразі служба безпеки клубу займається евакуацією футболістів з дитячих та юнацьких команд.

Нагадаємо, після 25-ти турів Кривбас у турнірній таблиці УПЛ йде на шостій сходинці, маючи у своєму доробку 38 очок.

Кривбас у більшості розгромив Зорю, наблизившись до Карпат – офсайд залишив французького легіонера без дебютного гола