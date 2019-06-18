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Горецка: Якщо Сане перейде в Баварію, всі в клубі будуть раді цьому

14:10 195 Читать на русском
Горецка: Якщо Сане перейде в Баварію, всі в клубі будуть раді цьому
Лерой Сане у складі збірної Німеччини / FOX Sports Asia

Півзахисник Баварії Леон Горецка прокоментував можливий прихід Лероя Сане до табору мюнхенців.

"Лерой знає, що Мюнхен – дуже гарне місто. Він знає, що завжди може запитати мене, якщо йому потрібна порада.

Манчестер Сіті відмовився продавати Сане в Баварію за 80 мільйонів євро

Зрозумілим є одне: ми всі будемо в захваті, якщо він прийде. Але я не стану тиснути на нього або намагатись вплинути на його думку. У мене була аналогічна ситуація в минулому році, довелося приймати рішення для себе. І я також мав на думці, що найкраще самому вирішувати", – наводить слова Горецка Bild.

Нагадаємо, Сане перейшов до Манчестер Сіті у 2016 році за 37 млн ​​фунтів. За "містян" німець провів 133 матчі, забив 39 м'ячів і зробив 45 гольових передач. Його контракт закінчується влітку 2021 року.

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