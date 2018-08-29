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Горецка отримав травму у прощальному матчі Швайнштайгера

18:37 352 Читать на русском
Горецка отримав травму у прощальному матчі Швайнштайгера
Леон Горецка / фото із соцмереж

Півзахисник мюнхенської Баварії Леон Горецка отримав травму під час прощального поєдинку колишнього гравця мюнхенців Бастіана Швайнштайгера.

Леон Горецка отримав ушкодження у першому таймі матчу проти Чикаго Файр, саме через це наставник Баварії Ніко Ковач був змушений замінити футболіста, повідомляє прес-служба мюнхенців.

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Спортивний директор Баварії Хасан Саліхаміджич вже заявив, що травма футболіста виявилася несерйозною.

"Лікарі працюють з Леоном. Вони кажуть, що через кілька днів Горецка вийде на футбольне поле. Звичайно, неприємно травмуватися в товариських матчах, але таке теж трапляється. Добре, що у Баварії достатньо футболістів, щоб тимчасово нівелювати відсутність Леона", – сказав Саліхаміджич.

Теги
Німеччина Леон Ґорецка Леон Ґорецка Баварія Баварія Хасан Саліхаміджич
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