Гордієнко: Зорі Red Bull не потрібен, нехай його Лейпциг п'є

Півзахисник луганської Зорі Артем Гордієнко прокоментував майбутній матч плей-офф кваліфікації Ліги Європи проти РБ Лейпцига.

"Фізично всі відчувають себе добре. Я вважаю, що краще частіше грати, ніж тренуватися. Краще кожен третій день грати, ніж раз на тиждень. Так краще і цікавіше.

Зоря – РБ Лейпциг: анонс матчу Ліги Європи

Чи потрібен нам Red Bull? Ні, навіщо? Нехай суперники п'ють", – цитує Гордієнка FootballHub.

Нагадаємо, що поєдинок відбудеться сьогодні, 23 серпня, о 21:30. Текстова онлайн-трансляція матчу на сайті "Футбол 24"