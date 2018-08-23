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Гордієнко: Зорі Red Bull не потрібен, нехай його Лейпциг п'є

18:25 140 Читать на русском
Гордієнко: Зорі Red Bull не потрібен, нехай його Лейпциг п'є
Артем Гордієнко / фото ФК Зоря

Півзахисник луганської Зорі Артем Гордієнко прокоментував майбутній матч плей-офф кваліфікації Ліги Європи проти РБ Лейпцига.

"Фізично всі відчувають себе добре. Я вважаю, що краще частіше грати, ніж тренуватися. Краще кожен третій день грати, ніж раз на тиждень. Так краще і цікавіше.

Зоря – РБ Лейпциг: анонс матчу Ліги Європи

Чи потрібен нам Red Bull? Ні, навіщо? Нехай суперники п'ють", – цитує Гордієнка FootballHub.

Нагадаємо, що поєдинок відбудеться сьогодні, 23 серпня, о 21:30. Текстова онлайн-трансляція матчу на сайті "Футбол 24"

Ліга ЄвропиКваліф. раунд, плей-офф, перші матчі

Зоря - РБ Лейпциг: Четвер 23 серпня 2018

Зоря
до матчу
2
год
:
35
хв
РБ Лейпциг
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Теги
Ліга Європи Артем Гордієнко Артем Гордієнко Зоря Зоря Зоря - РБ Лейпциг
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