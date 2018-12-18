Гордієнко зізнався, чого не вистачало Зорі в осінній частині сезону

Півзахисник луганської Зорі Артем Гордієнко підбив підсумки першої половини сезону.

"Враження від першої частини чемпіонату двояке. Були як хороші ігри, так і провальні. Спочатку не вдавалося набирати свої очки, але ближче до зимової перерви команда набрала хід і стала набирати заповітні пункти. Це не може не тішити. Але в осінній частині нам все ж не вистачало стабільності, а інколи і везіння.

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Травми не дають можливості вийти на пік своєї форми. Ти втрачаєш кондиції, і доводиться заново їх набирати. Це великий мінус. Але потрібно з усім справлятися. Травми – частина професії спортсмена і від них, на жаль, нікуди не дітися. Доводиться долати труднощі", – цитує Гордієнка офіційний сайт клубу.

Після 18-ти турів чемпіонату України Зоря посідає 4-ту сходинку в турнірній таблиці, маючи в активі 28 очок.

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