Горбань: У Зірки дуже молода команда, працюємо в тих умовах, що є

Головний тренер Зірки Андрій Горбань розповів про підготовку до сезону 2018/2019.

"Можливо, досвіду у мене замало, якщо брати до уваги роботу з професійними командами. Але загалом займаюся тренерською ремеслом вже 9 років. Працював з командами ДЮФЛ, а останній рік очолював команду U-19 в структурі нашого клубу. При цьому, коли підходила до завершення кар'єра футболіста, вже цікавила тренерська діяльність. Також у мене були хороші друзі і наставники, такі як Юрій Григорович Коваль, які були готові допомогти порадою в питаннях, які мене цікавлять.

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Ми працюємо в тих умовах, які у нас є. На жаль, у зв'язку з проведенням на стадіоні змагань з легкої атлетики ми змушені були почати збір на тиждень пізніше. Але це вже історія і ми на цьому не зациклюємося, а працюємо за планом підготовки, складеним від моменту початку зборів і до першої календарної гри. Так само займаємося комплектуванням команди – з урахуванням тих термінів, які залишилися до початку чемпіонату, і наших можливостей.

У нас дуже молода команда, складена в основному з команд U-19 і U-21, а також тих хлопців, які були задіяні в Прем'єр-лізі в попередньому сезоні. Ми прекрасно розуміємо, що Перша ліга – зовсім інший рівень, тому активно працюємо над комплектацією складу. Скоріше, мова йде про якісне підсилення, ніж про кількісне", – цитує Горбаня FootBoom.