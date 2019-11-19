Горан Попов зізнався, кого вважає лідером Динамо – це не Циганков

Колишній захисник київського Динамо Горан Попов в ефірі програми ПроФутбол поділився враженнями від гри нинішньої команди "біло-синіх".

Македонець зізнався, що дивиться матчі проти Шахтаря і виступи киян у Лізі Європи. Зокрема, згадав виїзну гру з данським Копенгагеном.

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"Динамо атакувало весь час, але бракувало завершення. Не вистачало такого гравця, як Мілевський, Ярмоленко, Шевченко, який вмів забивати. Але є багато молодих футболістів, і вони мають час, щоб рости.

Гравець – лідер команди. Як я бачу, мені дуже подобається словенець Вербіч. І десь 20 днів тому неймовірний гол забив Денис Попов (гол центрального захисника Дениса Попова у матчі Кубка України з Шахтарем. – прим.)", – сказав Горан Попов.

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