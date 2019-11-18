Горан Попов: Таких грошей, як у Динамо, я ніде в Європі не міг би заробити

Колишній захисник київського Динамо Горан Попов в ефірі програми ПроФутбол, розповів, як укладав контракт з українським клубом.

"Були й інші скаути, мені телефонували, зокрема з Німеччини. Ігор Суркіс сказав: "Ніякий Шахтар, ніяка Німеччина. Приїжджаєш до Києва і підписуємо контракт".

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Він взяв папір, ручку і написав варіант 5-річного контракту. Мовляв, подивишся, чи тобі сподобається. Коли показав, я тут же погодився, бо це були дуже хороші гроші, яких я ніде в Європі не міг би заробити. Щороку грати в Лізі чемпіонів або в групі Ліги Європи. У мене в Динамо була найбільша зарплата за всю кар'єру – це точно", – сказав Попов.

Нагадаємо, захисник приєднався до Динамо в 2010 році. У сезоні 2012/2013 поїхав в оренду у Вест Бромвіч, а потім розірвав контракт з київським клубом.

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