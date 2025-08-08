Рома впевнено дивиться в майбутнє і в комерційному плані, працюючи над розширенням своєї мережі глобальних партнерств.

Як інформує Corriere dello Sport, Рома веде просунуті переговори з двома міжнародними гігантами – Google і Red Bull, які зацікавлені пов'язати свої бренди з римською командою.

Одна з цих компаній може навіть стати новим головним спонсором на футболках першої команди, замінивши Riyadh Season, контракт з якою – загальною вартістю близько 25 мільйонів євро за два роки – не був продовжений. Керівництво "джаллороссі" на чолі з родиною Фрідкін прагне укласти комерційну угоду на аналогічному рівні, що відповідає міжнародному зростанню клубу.

