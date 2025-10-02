"Це була хороша гра. Ми ухвалили деякі рішення, створили багато моментів. На жаль, в кінцівці ми не найкращим чином захищалися при несправедливому штрафному ударі і отримали пенальті у свої ворота, коли Ніко спочатку торкнувся м'яча, без злого наміру. Але що є, то є. У нас є очко, і ми приймаємо це. Не знаю, чи був цей пенальті, але він був призначений.

Холанд? Він дуже хороший, він грає, щоб забивати. Його потрібно шукати, а коли суперник грає з двома центральними захисниками і двома опорниками, робити це було непросто, але він забив", – наводить слова Гвардіоли TNT Sports.

Нагадаємо, що Монако зрівняв рахунок на 90-й хвилині з пенальті – після навісу в штрафну Ман Сіті півзахисник "містян" Ніко Гонсалес ногою намагався вибити м'яч, але влучив в голову Еріку Дайєру.

