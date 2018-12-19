"Гомеш не продається", – спортдир Партизана не відпустить форварда в Динамо

Нападник сербського Партизана Рікарду Гомеш не покине клуб найближчим часом.

Багато європейських клубів включно з київським Динамо проявляють інтерес до форварда сербської команди.

Динамо проявляє інтерес до трьох нападників з різних європейських чемпіонатів

Спортивний директор Партизана Івіца Ілієв вирішив прояснити ситуацію.

"Рікарду Гомеш не продається, адже на його рахунку більше всього забитих голів в команді. Причина в тому, що знайти нового нападника буде важко, особливо, коли мова йде про зимове трансферне вікно. В іншому випадку, повірте, Гомеш був би без проблем проданий", – цитує Ілієва telegraf.rs.

В поточному сезоні чемпіонату Сербії Гомеш провів 20 матчів, в яких відзначився 10-ма голами.

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