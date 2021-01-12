Аргентинець посварився з головним тренером команди Джан П'єро Гасперіні і зараз підтримує форму, тренуючись із Прімаверою Аталанти. Гомес налаштований змінити клубну прописку взимку.

Гомес оригінально відповів на критику Гасперіні у своєму Instagram – війна в Аталанті продовжується

За інформацією Il Corriere di Bergamo, інтерес до гравця проявляють Мілан, Інтер, Торіно та низка інших клубів. Однак з конкретною пропозицією прийшла лише Фіорентина. "Фіалки" давали контракт за схемою 2,5+1 та зарплату на рівні Франка Рібері – 4 млн євро.

Повідомляється, що Гомес відповів відмовою, оскільки не хоче їхати далеко від дому (очевидно, чекаючи кроків від Інтера). Окрім того, Папу переконаний, що вартий виступати у команді, яка грає у єврокубках.

Почеттіно за крок від першого трофею, шанс МЮ на лідерство в АПЛ, старт Реала і Барси в Суперкубку – топ-матчі мідвіку