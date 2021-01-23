Аргентинський півзахисник узгодив деталі особистого контракту зі Севільєю, повідомляє журналіст Ніколо Скіра у своєму Twitter. Угода буде підписана до 2023-го, а зарплата становитиме 3 мільйони євро на рік.

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Наразі Рамон Мончі, спортивний директор Севільї, веде перемовини з керівництвом Аталанти. Він запропонував за Папу Гомеса 5 млн, але бергамаски хочуть отримати 8-10. Goal називає суму в 15 мільйонів євро – саме стільки він коштує за даними Transfermarkt.

Нагадаємо, 32-річний футболіст не грає вже понад місяць через конфлікт з головним тренером Джан П'єро Гасперіні. Загалом він провів за Аталанту понад 250 поєдинків з 2014 року, а його контракт розрахований до літа 2022-го.

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