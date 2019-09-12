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Гомес попросив керівництво Олімпіка не втручатись у трансфери

13:01 1196 Читать на русском
Гомес попросив керівництво Олімпіка не втручатись у трансфери
Вісенте Гомес з Владиславом Гельзіним / фото ФК Олімпік

Генеральний директор Олімпіка Олексій Антонов розповів про особливості роботи з новим тренером команди Вісенте Гомесом.

"Ми всі покладаємо великі надії на Вісенте Гомеса. Ми довго за ним спостерігали. З'явилося таке вікно, що він пішов з Динамо і був вільним, нам дійсно пощастило.

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Вісенте Гомес – грамотний і сильний фахівець. Це було видно по роботі в Динамо і Атлетіку. Ми сподіваємося, що він багато змінить в структурі команди, змінить мислення футболістів і ми знову будемо йти до максимальних цілей, як раніше.

Чи хотів би Гомес керувати всіма структурами в клубі? Він від цієї ідеї сам відмовився. Йому президент запропонував максимальний карт-бланш. Він сказав, що не хоче займатися чимось відволікаючим, а хоче займатися виключно тільки командою. Також попросив не втручатися в трансферну діяльність", – розповів Антонов в коментарі Football.ua.

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Теги
Олімпік Олімпік Вісенте Гомес Вісенте Гомес Олексій Антонов Олексій Антонов
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