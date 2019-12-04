Гомес – найкращий тренер УПЛ у листопаді

Головний тренер Олімпіка лише нещодавно зайняв свою посаду, а вже встиг отримати почесне звання.

Наставник Олімпіка Вісенте Гомес став найкращим тренером чемпіонату УПЛ у листопаді, повідомляє офіційний сайт організації.

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Іспанець набрав 37% голосів. На другому місці розташувався наставник Олександрії Володимир Шаран (22%), а замикає трійку португальский тренер Шахтаря Луїш Каштру (19%).

У минулому місяці під керівництвом Гомеса Олімпік здобув дві перемоги та один раз зіграв унічию. Після 16-ти турів УПЛ донецький клуб розташувався на 7-й сходинці, маючи в активі 18 очок.

Нагадаємо, Олімпік на початку вересня оголосив про призначення Гомеса, який раніше працював у тренерському штабі Динамо.

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