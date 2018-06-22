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Гоменюк прокоментував призначення на посаду головного тренера Вереса

14 червня 15:59 740 Читать на русском
Гоменюк прокоментував призначення на посаду головного тренера Вереса
Володимир Гоменюк (праворуч) / Верес

Новоспечений наставник рівненського Вереса Володимир Гоменюк на спеціальній прес-конференції поспілкувався з журналістами.

"Переговори йшли важко. Кілька днів не могли домовитися. Основна причина, чому я вирішив очолити команду, полягає в тому, що Верес буде грати чесно. Всі знаєте, скільки бруду в українському футболі. Тому для мене це дуже важливо.

Верес оригінально представив Гоменюка в якості головного тренера

Не можу сказати, хто буде головним конкурентом за підвищення у класі. Всі команди приблизно рівні. Більше шансів буде у того, хто краще укомплектований, у кого було більше часу на підготовку.

Виходячи зі своєї практики можу сказати, що місяця для підготовки до сезону не вистачає, щоб провести сезон на високому рівні. Можливо, пожертвуємо кубковими матчами, щоб провести підготовку. Будемо виходити з кадрової ситуації команди", – зазначив Гоменюк.

Теги
Трансфери Трансфери чемпіонату України Друга ліга Верес Верес Володимир Гоменюк Володимир Гоменюк
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