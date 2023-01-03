Вінгер "червоно-чорних" Мартін Тер'є, схоже, не буде помічником для Бруно Женезіо та його тренерського штабу у найближчих матчах.

Поєдинок 17 туру Ліги 1 проти Ніцци розпочинався чудово для 25-річного француза – він забив два голи, хоч один з них і був скасований через офсайд. Та наприкінці першого тайму Тер'є боровся й пошкодив коліно. Біль була дуже сильною, тому Мартін не зміг покинути поле сам. Його виносили на ношах.

Після перемоги (2:1) головного тренера Ренна Бруно Женезіо запитали про стан Мартіна. Той відповів доволі стривожено. "Це великий мінус цього вечора. У вівторок у нас буде більше новин, наразі у нього розпухле коліно. Але це завжди недобре. Коли гравець так травмується, ми відчуваємо, що це серйозно та важко.

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У перерві всі гравці навідались до Мартіна, щоб його заспокоїти. Замінити його та знайти гравця такої якості у зимове трансферне вікно неможливо. Ми подумаємо після вердикту медиків. Але є гравці, які здатні компенсувати його відсутність. Або ж ми використовуватимемо іншу схему. Будемо думати. Жеремі Доку, Камалдін Сулемана та Дезіре Дуе, без сумніву, матимуть можливість проявити себе ще більше", – цитує Женезіо GFFN.

Тер'є залишається найкращим бомбардиром команди у сезоні: 12 голів та 5 асистів у всіх турнірах. Ренн бореться за потрапляння у зону Ліги чемпіонів, а 16 й 23 лютого зіграє з Шахтарем у плей-офф Ліги Європи.

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