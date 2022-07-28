Головний тренер Торіно побився зі спортивним директором клубу
Затяжний конфлікт Івана Юріча з керівництвом туринців несподівано вилився у міні-битву.
В таборі Торіно перед початком сезону атмосфера дуже напружена. Клуб продав ключового захисника – Глейсона Бремера – а також не зміг продовжити контракт з Андреа Белотті. Підсилення важко назвати відповідним. Головний тренер незадоволений роботою на трансферному ринку.
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У італійських ЗМІ давно писали про конфлікт між тренером Іваном Юрічем і спортивним директором Давіде Ваньяті. Нині з'явилося відео, яке підтверджує інформацію італійських медійників. На ньому записана сутичка між коучем та спортдиром. Обидва голосно розмовляють і штовхають один одного, а після зникнення з об'єктиву камери можна почути кілька гучних звуків, схожих на удари.
#Torino , lite furibonda tra #Juric e il ds #Vagnati pic.twitter.com/1boZ1ejKAN— calciomercato.com (@cmdotcom) July 27, 2022
Ваньяті вимагав, аби Юріч не підвищував на нього голос. Спортивний директор вимагав, щоб головний тренер поважав його, але при цьому називав Івана поганими словами. Той відповідав у схожому руслі. Схоже, відставка когось із цієї парочки неминуча.
Влітку Торіно заробив на трансферах понад 40 мільйонів євро, а також втратив кількох лідерів у якості вільних агентів. Клуб посилився всього на 15 млн, підписавши Сімоне Річчі з Емполі, П'єтро Пеллегрі з Монако, Брайана Бійейе з Катандзаро й Етріта Берішу зі СПАЛа. Крім того, клуб орендував Неманью Радоньїча у Марселя.
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