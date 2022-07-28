В таборі Торіно перед початком сезону атмосфера дуже напружена. Клуб продав ключового захисника – Глейсона Бремера – а також не зміг продовжити контракт з Андреа Белотті. Підсилення важко назвати відповідним. Головний тренер незадоволений роботою на трансферному ринку.

Монако може відкрити Довбику шлях в Торіно

У італійських ЗМІ давно писали про конфлікт між тренером Іваном Юрічем і спортивним директором Давіде Ваньяті. Нині з'явилося відео, яке підтверджує інформацію італійських медійників. На ньому записана сутичка між коучем та спортдиром. Обидва голосно розмовляють і штовхають один одного, а після зникнення з об'єктиву камери можна почути кілька гучних звуків, схожих на удари.

Ваньяті вимагав, аби Юріч не підвищував на нього голос. Спортивний директор вимагав, щоб головний тренер поважав його, але при цьому називав Івана поганими словами. Той відповідав у схожому руслі. Схоже, відставка когось із цієї парочки неминуча.

Влітку Торіно заробив на трансферах понад 40 мільйонів євро, а також втратив кількох лідерів у якості вільних агентів. Клуб посилився всього на 15 млн, підписавши Сімоне Річчі з Емполі, П'єтро Пеллегрі з Монако, Брайана Бійейе з Катандзаро й Етріта Берішу зі СПАЛа. Крім того, клуб орендував Неманью Радоньїча у Марселя.

Лунін може продовжити кар'єру в Італії – українець конкурує з найдорожчим кіпером світу та іншими зірками