Головний тренер Аталанти Іван Юріч був госпіталізований, інформує офіційний сайт бергамасків. У фахівця виявили важке запалення верхніх дихальних шляхів, до цього додалися ускладнення після бактеріальної інфекції надгортанника.

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У клініці Юрічу вже зробили внутрішньовенну антибактеріальну терапію, що призвело до поліпшення стану, тому найближчим часом очікується виписка.

Нагадаємо, що 49-річний хорватський тренер тільки влітку прийняв "богиню", змінивши на цій посаді Джан П'єро Гасперіні. У минулому сезоні він тренував Артема Довбика в Ромі, але був звільнений ще взимку.

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