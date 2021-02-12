"З Шабановим все просто. Нещодавно ми грали проти київського Динамо, і Шабанов був на полі. Коли це станеться і чи приєднається він до нас? Вже ні для кого не секрет, що переговори ведуться, і не вистачає лише кількох деталей, щоб закрити всі питання угоди. Сподіваюся, на цьому тижні все проясниться.

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На якій позиції може грати Шабанов? Це лівша, оборонець в хорошій фізичній формі. Він може грати центрального захисника у схемі з чотирма, але також може бути в трійці на позиції, яка зараз за Матеушем В'єтескою. У разі необхідності може зіграти і на позиції лівого захисника", – цитує Міхнєвіча офіційний сайт Легії.

Додамо, що Шабанов у першій половині сезону провів за Динамо лише 2 матчі. Очікується, що захисник приєднається до Легії на правах піврічної оренди.

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