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Головний тренер Коста-Ріки Матосас подав у відставку – оригінальна причина

12:58 327 Читать на русском
Головний тренер Коста-Ріки Матосас подав у відставку – оригінальна причина
Густаво Матосас / ESPN

Головний тренер збірної Коста-Ріки Густаво Матосас оголосив про свій відхід з посади наставника команди та назвав незвичну причину свого звільнення.

"Я не знав, що бути тренером збірної так нудно. Мені важко, тому що я не можу працювати з гравцями кожен день. Я не відчуваю продуктивність. Іноді мені здається, що я у відпустці.

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Я бачу гравців протягом тижня раз у два місяці. Думав, це не складе особливих проблем, але я день у день сумую. У мене немає цієї щоденної рутини, тому вечорами доводиться вбивати себе переглядом фільмів або відеоіграми. Мені таке життя не подобається", – цитує Матосаса Goal.

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Зазначимо, що 52-річний Матосас очолив збірну в жовтні 2018 року. Під його керівництвом збірна дійшла до чвертьфіналу Золотого кубка КОНКАКАФ.

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