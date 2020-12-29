Головний тренер Інгульця отримав щедрий подарунок від президента клубу

Президент футбольного клубу Інгулець не шкодує грошей для своєї команди.

Власник Інгульця Олександр Поворознюк зробив коштовний новорічний подарунок наставнику клубу Сергію Лавриненку, повідомляє видання FootBoom. Президент команди з Петрово виділив тренеру більше 600 тисяч гривень на придбання автомобіля.

Президент Інгульця Поворознюк виділив 1 мільйон гривень на преміальні за вихід у фінал Кубка України

За наявною інформацією, Лавриненко купив KIA Sorento, ціна на яку, залежно від комплектації, коливається від 929 тисяч до 1 мільйона 141 тисячі гривень.

Нагадаємо, на зимову паузу Інгулець пішов одним з претендентів на підвищення у класі – команда набрала 37 очок і лише на два пункти відстає від лідера Першої ліги львівського Руха.

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