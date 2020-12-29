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Головний тренер Інгульця отримав щедрий подарунок від президента клубу

13:26 134 Читать на русском
Головний тренер Інгульця отримав щедрий подарунок від президента клубу
Сергій Лавриненко / Фото з відкритих джерел

Президент футбольного клубу Інгулець не шкодує грошей для своєї команди.

Власник Інгульця Олександр Поворознюк зробив коштовний новорічний подарунок наставнику клубу Сергію Лавриненку, повідомляє видання FootBoom. Президент команди з Петрово виділив тренеру більше 600 тисяч гривень на придбання автомобіля.

Президент Інгульця Поворознюк виділив 1 мільйон гривень на преміальні за вихід у фінал Кубка України

За наявною інформацією, Лавриненко купив KIA Sorento, ціна на яку, залежно від комплектації, коливається від 929 тисяч до 1 мільйона 141 тисячі гривень.

Нагадаємо, на зимову паузу Інгулець пішов одним з претендентів на підвищення у класі – команда набрала 37 очок і лише на два пункти відстає від лідера Першої ліги львівського Руха.

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