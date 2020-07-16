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Головний тренер Інгульця Лавриненко звинуватив Прикарпаття у стимулюванні третьою стороною

10:15 - Читать на русском
Головний тренер Інгульця Лавриненко звинуватив Прикарпаття у стимулюванні третьою стороною
Інгулець – Прикарпаття – 1:0 / Фото з відкритих джерел

Наставник Інгульця Сергій Лавриненко прокоментував скандальну перемогу своєї команди у матчі 24-го туру Першої ліги над Прикарпаттям (1:0).

 

"Воротар Прикарпаття заслуговує лише похвали. Я йому після матчу потиснув руку, тому що виручив він у багатьох моментах, відіграв дуже сильно.

Тренер Прикарпаття підслухав скандальну розмову суддів у перерві матчу з Інгульцем

В інтерв'ю Баранки було сказано, що стимулювання зараз заборонено. Але, думаю, стимулювання було, є і буде. Це поширений фактор у світовому футболі. Судячи з того, як Прикарпаття лягало кістьми, стимуляція однозначно була.

Можливо, з боку третіх осіб, можливо, з боку їхніх керівників. Якби Прикарпаття так грало у кожному матчі, то вони перебували б набагато вище у турнірній таблиці і займали б зовсім інше місце", – сказав Лавриненко у програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, Інгулець мінімально обіграв Прикарпаття завдяки скандальному пенальті, який призначив Іван Бондар на останній компенсованій хвилині – гравець господарів перечепився через власну ногу та впав у штрафному майданчику суперника. Окрім того, у другому таймі арбітр вилучив одного з гравців і головного тренера Прикарпаття. Згодом наставник івано-франківської команди заявив, що чув у перерві розмову арбітрів, в якій вони домовились залишити у другому таймі його команду у меншості.

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Перша ліга Інгулець - Прикарпаття Прикарпаття Прикарпаття Інгулець Інгулець -- Сергій Лавриненко
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