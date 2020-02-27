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Головний скаут Шахтаря розхвалив Бенфіку за трансфер Вайгля

16:00 453 Читать на русском
Головний скаут Шахтаря розхвалив Бенфіку за трансфер Вайгля
Юліан Вайгль / A Bola

Керівник скаутської служби Шахтаря Жозе Боту, який раніше працював у Бенфіці, відзначив успішну роботу лісабонського клубу на трансферному ринку.

 

"Трансфер Вайгля – виняток із правил. Переконати гравця Бундесліги перейти у португальську команду дуже важко, особливо дорослого гравця. Так само важко переконати німця переїхати в Португалію.

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Я займався скаутингом у Німеччині – дуже непросто забрати гравця звідти. Тому я скидаю капелюха перед тою людиною, якій вдалося його переконати.

Головна перевага португальських скаутів у тому, що ми дуже швидко все аналізуємо. Я знаю, що Борусія не проявляла великого бажання продовжувати співпрацю з Вайглем, але на нього претендувало багато інших клубів Бундесліги", – цитує Боту A Bola.

Нагадаємо, Вайгль перейшов у Бенфіку в січні з дортмундської Борусії за 20 млн євро. Німецький хавбек підписав контракт до літа 2024 року.

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Бенфіка Бенфіка Бенфіка - Шахтар Шахтар Шахтар Юліан Вайгль Юліан Вайгль Португалія Жозе Боту
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