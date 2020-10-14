"Наші скаути ведуть одночасно від 500 до 1000 футболістів. Але мені передають набагато меншу кількість гравців, яких варто подивитися.

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Наприклад нам потрібен правий захисник. Уявімо, що є 3 кандидати. Через тиждень один переходить в інший клуб, а я ще раз переглядаю свій список і доповнюю його.

Окрім того, важлива пріоритетність країн для пошуку футболістів, тобто "списку А". Серед них з об'єктивних причин немає Англії або Іспанії. Топ-3 країни для Шахтаря – Бразилія, Хорватія та Аргентина", – сказав Боту в інтерв'ю програмі "Бомбардир".

Нагадаємо, Жозе очолив селекційну службу "гірників" 1 липня 2018-го, підписавши з українською командою угоду на 2 роки. Раніше він працював на аналогічній посаді у португальській Бенфіці.

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