Головний скаут Шахтаря назвав топ-3 країни для пошуку нових гравців "гірників"
Керівник скаутського відділу Шахтаря Жозе Боту зізнався, за скількома гравцями одночасно стежить клуб.
"Наші скаути ведуть одночасно від 500 до 1000 футболістів. Але мені передають набагато меншу кількість гравців, яких варто подивитися.
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Наприклад нам потрібен правий захисник. Уявімо, що є 3 кандидати. Через тиждень один переходить в інший клуб, а я ще раз переглядаю свій список і доповнюю його.
Окрім того, важлива пріоритетність країн для пошуку футболістів, тобто "списку А". Серед них з об'єктивних причин немає Англії або Іспанії. Топ-3 країни для Шахтаря – Бразилія, Хорватія та Аргентина", – сказав Боту в інтерв'ю програмі "Бомбардир".
Нагадаємо, Жозе очолив селекційну службу "гірників" 1 липня 2018-го, підписавши з українською командою угоду на 2 роки. Раніше він працював на аналогічній посаді у португальській Бенфіці.
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