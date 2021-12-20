Головний скаут ПСЖ покинув Париж заради російського клубу
ПСЖ втратив головного скаута. Лука Каттані звільнився з паризького клубу та перейшов у Спартак, повідомляє журналіст Абделла Бульма.
У Москві фахівець отримає посаду спортивного директора та допомагатиме новому тренеру в умовах жахливого керівництва клубом.
За інформацією джерела, ПСЖ залишився лише з одним скаутом першої команди. Мабуть, для підписання вільними агентами Мессі, Рамоса, Доннарумми та інших скаутська робота не потрібна.
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