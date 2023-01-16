"Папуги" не могли взяти три очки протягом семи останніх матчів чемпіонату Іспанії. Хоча за цей період вони зіграли внічию з Атлетіко та Барселоною, але попередня перемога була здобута ще в середині жовтня.

Атлетіко у меншості втратив очки з Альмерією, але зумів піднятись у топ-4 Ла Ліги, Еспаньйол здолав Хетафе

Матч проти безпосереднього конкурента в боротьбі за виживання був чудовим шансом змінити ситуацію. Справу до своїх рук взяв лідер Еспаньйола. Вже на 6-й хвилині Хоселу відкрив рахунок, наважившись на удар з центрального кола. Хетафе надзвичайно швидко відігрався, але останнє слово було за гостями. Хоселу записав у свій актив асист на переможний гол, який забив Пуадо.

Варто зауважити, що нападник Еспаньйола, попри скрутне становище своєї команди, демонструє чудові індивідуальні показники. За 17 матчів Ла Ліги Хоселу забив 10 голів та посідає друге місце в списку бомбардирів чемпіонату, поступаючись лише Роберту Лєвандовскі.