Олександрія тимчасово не може розраховувати на свого літнього новачка. Інсайдер Ігор Бурбас повідомив, що івуарійський центрбек Жоселен Беіратче поки не приїхав разом з командою в Україну після матчу-відповіді проти Партизана в Сербії.

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"Наскільки мені відомо, гравець досі чекає на робочу візу", – написав Бурбас у своєму Telegram-каналі.

За "містян" Жоселен Беіратче встиг провести лише 2 офіційні матчі. Обидва поєдинки були у відборі до Ліги конференцій. У другій грі проти Партизана івуарієць вже на 11-й хвилині отримав червону картку за фол останньої надії. У підсумку Олександрія програла сербам з рахунком 0:4.

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