Нкунку влітку перейшов з Лейпцига в Челсі за 60 мільйонів євро і чудово показав себе в підготовчих матчах. Однак перед стартом сезону француз отримав серйозну травму, яка вибила його з футболу на кілька місяців.

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Крістофер повністю відновився та готовий дебютувати за Челсі в офіційному матчі. Нкунку буде в складі команди на суботній поєдинок АПЛ проти Шеффілд Юнайтед. Почеттіно вирішив, що новачок точно зіграє, повідомляє ChelseaHQ.

Нкунку – головний конкурент Мудрика за позицію лівого вінгера, на якій француза награвали влітку. Михайло виходив в старті Челсі в останніх трьох матчах. Він відзначився асистом проти МЮ та заробив пенальті проти Брайтона.

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