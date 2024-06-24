Керівництво "жовтої субмарини" очікує, шо у найближчі тижні активізується інтерес до 28-річного норвежця. Найбільше шансів у заможних клубів АПЛ, інформує Marca. Атлетіко та Фіорентина також у списку претендентів.

Жирона вперше публічно назвала ціну Довбика: "Якщо хтось заплатить стільки, доведеться продавати"

Позиція Вільяреала максимально проста – виплачуйте 38 млн євро клаусули, і ні копійкою менше. Кастельонці переконані, що це справедлива ціна за бомбардира з 23 голами в Ла Лізі (жодного з пенальті).

Нагадаємо, Сьорлот був головним конкурентом Довбика у перегонах Пічічі, але драматично програв на один м'яч. Норвежця сватають в Атлетіко, як і українця. Ціна також приблизно однакова, бо Жирона оцінює свою зірку у 40 млн євро.

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