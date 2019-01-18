Головний конкурент Динамо – Селтік дізнався умови підписання Шведа, фанати не проти

Карпати переживають гарячу трансферну зиму 2019-го. Дебютант національної збірної України Мар'ян Швед може стати одною з втрат "левів"уже зовсім скоро.

Поки Карпати продають Лебеденка в Іспанію, а новий іспанський головний тренер розбирається, що й до чого у Львові, лідер і найкращий бомбардир "зелено-білих" також не нудьгує. Не лише Динамо зацікавлене у підписанні 21-річного вінгера львівського клубу. У чергу вишикувались тукож турки (Фенербахче, де раніше так і не дали себе проявити Караваєву), бельгійці (Гент Яремчука і Пластуна), іспанці (Леганес Луніна і Кравця не проти такого підсилення, але в Іспанії Мар'яну раніше довелось несолодко) та шотландці. Селтік видається одним із найцікавіших варіантів з тих, про які говорять останнім часом. Як повідомляє шотландський The Sun, клубу з Глазго запропонували трансфер талановитого українця на рівні ціни у 2 мільйони фунтів (приблизно 2,27 млн євро), але є один найсерйозніший конкурент.

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Днями на атакувального хавбека дуже серйозно претендувало Динамо, яке перебуває в пошуках потенційної заміни Віктору Циганкова, за якого влітку поведуть боротьбу топ-клуби Серії А, Бундесліги та АПЛ. Якщо вірити джерелам, близьким до київського клубу, сторони були дуже близько до угоди щодо придбання Шведа. Вочевидь, не зійшлись у ціні. Не виключено, що інформація про інтерес "кельтів"до Мар'яна – просто спроба Карпат накрутити ціну в переговорах з Ігорем Суркісом. Відзначимо, що британські ЗМІ подають цю інформацію як шанс підписати хорошого футболіста, запропонований Селтіку. Водночас екс-наставник Ліверпуля Брендан Роджерс готовий підписувати новачків лише в тому разі, коли вдасться продати мінімум парочку власних виконавців, аби розвантажити склад. У цьому напрямку вже працюють – готується піти лівий вінгер Льюїс Морган.

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Пройшовши школу молодіжної команди Севільї (болото нижчих дивізіонів іспанського чемпіонату та досить успішні виступи в юнацькій ЛЧ – гол і 2 гольові паси), Мар'ян зумів реанімувати свою кар'єру в рідній команді. Незважаючи на те, що Карпати бовтаються у нижній половині УПЛ, провідний гравець молодіжної збірної України може похвалитись солідною результативністю. Його 8 голів і 3 асисти за 17 матчів чемпіонату – дуже пристойно для когось, хто навіть не завжди є чистим форвардом. Не сказати, що все йде абсолютно гладко – Швед іноді провалюється і губиться на полі, але не менше проводить матчів, у яких виглядає цілком готовим піднятись на новий рівень. То що ж краще зараз для самого гравця?

Мар'ян Швед - найкращий гравець Карпат у 2018 році! pic.twitter.com/zTWG5roXiU — FC Karpaty Lviv (@FCKarpatyLviv) 20 грудня 2018 р.

Якщо варіанти з аутсайдером турецького сезону Фенером чи бельгійським клубом виглядають так собі (та й щодо них поки немає особливої конкретики), а повернення в Іспанію знову зовсім не гарантує ігрової практики на найвищому рівні (а тільки знову жорстку боротьбу за виживання, хоча й в компанії земляків Луніна та Кравця), то Селтік і Динамо видаються найбільш смачними і перспективними шляхами у плані фінансів та амбіцій. Водночас і там, і там неслаба конкуренція на фланзі та в центрі атаки. З киянами все зрозуміло: Фран Соль у центрі нападу. Віктор Циганков поки нікуди не збирається з правого краю. На підході талановитий та універсальний вінгер Цітаішвілі.

Зі Селтіком ситуація ще складніша. 27-річний хавбек збірної Шотландії Джеймс Форрест, який може закрити декілька позицій, забиває і асистує як в чемпіонаті, так і єврокубках. Ще один шотландець Олівер Бурке влітку повернеться з оренди. Йому, як і Шведу – 21, обидва можуть конкурувати за місце і в центрі, і на флангах. Не забуваємо і 19-річного Майкі Джонстона. якого тулять то на правий фланг, то на позицію дев'ятки. У нападі також не бракує виконавців: є Едуар, Сінклер і Гріффітс, з ПСЖ підписали сина Джорджа Веа Тімоті, а також ще одного молодого форварда Байо, якого хотіло Динамо.

Британське видання Tbrfootball оцінює трансфер Шведа як дуже інтригуючу і в перспективі вигідну угодою. Усього за 2 мільйони фунтів (смішна ціна на сучасному футбольному ринку в цих краях) можна підписати технічного, швидкого і забивного вінгера, який не проти і в центрі нападу зіграти. Українець цілком вписується в актуальну трансферну стратегію Роджерса купувати молодих і не надто розкручених, зате доступних і дуже талановитих виконавців. Наставник Селтіка зізнався, що клуб планує ще попрацювати взимку на трансферному ринку, втім наразі головним пріоритетом Брендана залишаються позиції захисника та опорника.

Для самого гравця потрапити у такий легендарний клуб, який вигравав Кубок чемпіонів – просто безцінно. Тим паче, що "зе бойс" входять у топ-10 Європи за кількістю вболівальників на домашніх матчах, збираючи понад мільйон за сезон. До слова, фанати чинних чемпіонів уже почали активно обговорювати потенційну угоду – відзначають красиві голи здалеку, швидкість і дриблінг Шведа. Селтік, який у Шотландії ділить лідерство з Рейнджерс, грає в атакувальному ключі, а в лютому, як і Динамо, виступатиме у плей-офф Ліги Європи 2018/19 (суперник – іспанська Валенсія). А там, у разі вдалих виступів, і змінити шотландську Прем'єр-лігу на англійську недовго – цей шлях був би як мінімум значно коротшим, ніж напряму з української...

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