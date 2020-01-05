Головний інвестор ОПФК Черкащина емоційно оголосив про відхід з клубу

Колишній головний інвестор ОПФК Черкащина Володимир Лашкул більше не буде опікуватися справами команди.

"Враховуючи нинішню політичну ситуацію в країні і конкретно в Черкаській області, перебудову, яка відбувається в громадах під час децентралізації, на мій погляд, для ОПФК Черкащина буде достатньо виконати історичну місію – зберегти професіональну команду у Першій лізі, щоб побудувати фундамент для створення піраміди аматорського і професіонального футболу в Черкаській області.

ОПФК Черкащина може знятись з Першої ліги та припинити існування

Більшість із представників влади Черкаської області вважають, що ОПФК Черкащина – це мій бізнес? Якщо це так, то я дарую його вам разом з командою Першої ліги. Прийміть цей подарунок, будь ласка, і розвивайте далі.

До української Прем’єр-ліги залишився один крок. Коли і від кого в Черкасах ще буде можливість отримати в подарунок команду Першої ліги?" – поділився Лашкул в коментарі офіційному сайту ОПФК Черкащина.

Нагадаємо, черкаський клуб має проблеми з фінансами та заборгованності перед гравцями. Додамо, що ОПФК Черкащина має в активі лише 6 очок після 19 турів.

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