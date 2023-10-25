Адаптація Мудрика в Челсі з моменту трансферу українця в стан "синіх" не пройшла гладко. У нього далеко не все виходило, через що головний футбольний "троль" у Твіттері Football Troll буквально знущався з Михайла з приводу всіх його помилок.

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Однак після голу Мудрика у ворота Арсенала (2:2) Football Troll почав ставити Мудрика за приклад зіркам АПЛ. В останній публікації про гравця збірної України відомий акаунт "затролив" Дарвіна Нуньєса, Джека Гріліша, Маркуса Рашфорда, Філа Фодена, Едді Нкетію, Луїса Діаса і Каору Мітому, які в жовтневих матчах не забили жодного м'яча – на відміну від Мудрика.

Цей пост "порвав" Твіттер і зібрав понад 60 тисяч "лайків". При цьому охоплення і потенційна аудиторія акаунта становить 2,8 млн осіб.

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