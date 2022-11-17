Півзахисник московського Динамо Арсен Захарян відчув на собі, що таке бути громадянином країни-окупантки.

На Росії Захаряна вважають найбільшим талантом свого покоління. Минулого літа 19-річного півзахисника намагався підписати Челсі, але влаштувати переїзд у Лондон так і не вдалося.

Боснія і Герцеговина відмовиться від матчу з Росією

Вочевидь, Захарян зрозумів, що з паспортом окупанта йому буде важко пробитися в Європу. Тому Арсен вирішив згадати своє коріння. За інформацією російських ЗМІ, футболіст в грудні планує отримати паспорт громадянина Вірменії. Це має полегшити отримання дозволу на роботу в Англії.

Водночас Захарян не буде змінювати футбольне громадянство і продовжить виступати за окупантів.

Росія ледь не вбила "золоту" збірну Бельгії – Азар, Лукаку та Компані були шоковані та двічі ризикували життям