Головний футбольний талант окупантів обманом хоче влаштувати собі трансфер в топ-клуб АПЛ
Півзахисник московського Динамо Арсен Захарян відчув на собі, що таке бути громадянином країни-окупантки.
На Росії Захаряна вважають найбільшим талантом свого покоління. Минулого літа 19-річного півзахисника намагався підписати Челсі, але влаштувати переїзд у Лондон так і не вдалося.
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Вочевидь, Захарян зрозумів, що з паспортом окупанта йому буде важко пробитися в Європу. Тому Арсен вирішив згадати своє коріння. За інформацією російських ЗМІ, футболіст в грудні планує отримати паспорт громадянина Вірменії. Це має полегшити отримання дозволу на роботу в Англії.
Водночас Захарян не буде змінювати футбольне громадянство і продовжить виступати за окупантів.
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