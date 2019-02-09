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Головні новини футболу 8 лютого: Динамо зіграло внічию, Кравець забив переможний гол

07:00 244 Читать на русском
Головні новини футболу 8 лютого: Динамо зіграло внічию, Кравець забив переможний гол
Головні новини футболу 8 лютого

"Футбол 24" представляє дайджест новин за 8 лютого.

Україна

Кулач може перейти в Олександрію. Зоря орендує в Порту захисника Фонсеку. Зозуля розповів про своє майбутнє в Альбасете. Динамо розписало нічию з Мальме у передостанньому матчі киян на зборах в Іспанії. Козловський і ФФУ запобігли договірному матчу. Кравець голом приніс перемогу Кайсеріспору над Фенербахче. Шахтар заявив Маркоса Антоніо на УПЛ.

Світ

Ювентус готовий віддати Дибалу за Іско та Марсело. Чигринський сподівається відновитись до матчу з Олімпіакосом. Ракітіч прагне перейти в Інтер. Артур вилетів на місяць, Мессі може пропустити матч з Атлетіком. Іско пропустить дербі з Атлетіко. Ройс пропустить гру з Хоффенхаймом. Кейн повернеться на поле наприкінці лютого.

Інші новини

Nike хоче, щоб де Йонг у Барселоні вдягав футболку з написом "Френкі". У матері Роналду діагностували рак. У Бразилії на тренувальній базі Фламенго сталась пожежа – щонайменше 10 загиблих. Лос-Анджелес Гелаксі зведе пам'ятник на честь Бекхема.

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