Головні новини 17 вересня: Забарний дебютував за ПСЖ у ЛЧ, Динамо і Шахтар пройшли далі в Кубку України, фейл Кривбаса
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за середу, 17 вересня.
Україна
Динамо прорвалося до 1/8 фіналу Кубка, вирвавши важку перемогу над Олександрією – дебютант киян забив вирішальний гол. Один із епізодів у цій грі неабияк розгнівав генерального директора Шахтаря Сергія Палкіна: "Хто замовник суддівського безладдя?"
Шахтар вийшов у 1/8 Кубка, мінімально здолавши аматорське Полісся – Мейреллес вперше забив, Ізаке скасували два голи.
Серед інших результатів: Кривбас здолав Чернігів лише у серії пенальті, але ризикує отримати технічну поразку через порушення регламенту Кубка України; ЛНЗ переміг Металіст, а Вікторія зуміла пройти Лівий Берег.
Ліга чемпіонів
ПСЖ розгромив Аталанту: Забарний отримав 19 хвилин, конкурент Іллі провів майстер-клас – у Маркіньйоса гол + пенальті.
Баварія здолала Челсі – суперник збірної України створив автогол, Кейн міг оформити хет-трик, гол Палмера скасували.
Ліверпуль епічно вирвав перемогу над Атлетіко – стандарт на 90-й хвилині нівелював дубль Льоренте. Також Інтер впевнено переміг Аякс, кат Динамо (Пафос) втримав нічию в грі з Олімпіакосом. Миром розійшлись і Славія Прага та Буде-Глімт.
Трубін та Судаков офіційно залишились без головного тренера після поразки Бенфіки в ЛЧ. "Орлів" тепер може очолити легендарний Жозе Моурінью.
Світ
Росія знайшла несподіваних союзників для повернення у футбол: друзі України категорично проти – відомий список країн.
Українці за кордоном
Судакова розкритикували навіть після дубля асистів, Трубін найкращий попри пропущені.
Зінченко нарешті дебютував за Ноттінгем Форест – українець стартував з епічного вильоту в Кубку Ліги, хоча "лісники" вели в рахунку 2:0.