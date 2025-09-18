Шола Огундана в першому матчі за Динамо / фото: ФК Динамо Київ

Україна

Динамо прорвалося до 1/8 фіналу Кубка, вирвавши важку перемогу над Олександрією – дебютант киян забив вирішальний гол. Один із епізодів у цій грі неабияк розгнівав генерального директора Шахтаря Сергія Палкіна: "Хто замовник суддівського безладдя?"

Шахтар вийшов у 1/8 Кубка, мінімально здолавши аматорське Полісся – Мейреллес вперше забив, Ізаке скасували два голи.

Серед інших результатів: Кривбас здолав Чернігів лише у серії пенальті, але ризикує отримати технічну поразку через порушення регламенту Кубка України; ЛНЗ переміг Металіст, а Вікторія зуміла пройти Лівий Берег.

Ліга чемпіонів

ПСЖ розгромив Аталанту: Забарний отримав 19 хвилин, конкурент Іллі провів майстер-клас – у Маркіньйоса гол + пенальті.

Баварія здолала Челсі – суперник збірної України створив автогол, Кейн міг оформити хет-трик, гол Палмера скасували.

Ліверпуль епічно вирвав перемогу над Атлетіко – стандарт на 90-й хвилині нівелював дубль Льоренте. Також Інтер впевнено переміг Аякс, кат Динамо (Пафос) втримав нічию в грі з Олімпіакосом. Миром розійшлись і Славія Прага та Буде-Глімт.

Трубін та Судаков офіційно залишились без головного тренера після поразки Бенфіки в ЛЧ. "Орлів" тепер може очолити легендарний Жозе Моурінью.

Світ

Росія знайшла несподіваних союзників для повернення у футбол: друзі України категорично проти – відомий список країн.

Українці за кордоном

Судакова розкритикували навіть після дубля асистів, Трубін найкращий попри пропущені.

Зінченко нарешті дебютував за Ноттінгем Форест – українець стартував з епічного вильоту в Кубку Ліги, хоча "лісники" вели в рахунку 2:0.