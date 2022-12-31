Головні новини: Яремчук забив за Бенфіку, Григорчук очолив Чорноморець
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за четвер, 30 грудня.
Україна
Роман Григорчук офіційно очолив Чорноморець. Фахівець відразу дав обіцянку рідним уболівальникам.
СК Дніпро-1 оформив повноцінний трансфер вінгера Фламенго та призначив нового спортивного Директора.
Колос спочатку оголосив про перехід Тотовицького, а через кілька годин видалив новину із сайту без жодних пояснень.
"Хтось копає мене по нозі – Суркіс дзвонив": Ярмоленко грав за 1000 грн, міг перейти у Шахтар і ЦСКА – спогади Томаха
Світ
Манчестер Юнайтед переміг Бернлі в останньому матчі року в АПЛ – Роналду оформив гол+пас.
Куртуа здав негативний тест на коронавірус – удар по мріях Луніна дебютувати за Реал у чемпіонаті.
Ромелу Лукаку дав вибухове інтерв'ю. Бельгієць поскаржився на складне становище в Челсі й висловив бажання повернутися в Інтер.
Українці за кордоном
Роман Яремчук забив свій сьомий гол у складі Бенфіки, але "орли" без шансів вдруге поспіль програли Порту.
Ребров завершив 2021 рік впевненим лідером чемпіонату ОАЕ – Аль-Айн вигриз перемогу завдяки кумедному автоголу.
Тарас Качараба став повноцінним гравцем празької Славії. Олександр Нойок перебрався в Аполлон. А от польська Легія відмовилася від ідеї запросити Максима Коваля.