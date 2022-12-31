Україна

Роман Григорчук офіційно очолив Чорноморець. Фахівець відразу дав обіцянку рідним уболівальникам.

СК Дніпро-1 оформив повноцінний трансфер вінгера Фламенго та призначив нового спортивного Директора.

Колос спочатку оголосив про перехід Тотовицького, а через кілька годин видалив новину із сайту без жодних пояснень.

"Хтось копає мене по нозі – Суркіс дзвонив": Ярмоленко грав за 1000 грн, міг перейти у Шахтар і ЦСКА – спогади Томаха

Світ

Манчестер Юнайтед переміг Бернлі в останньому матчі року в АПЛ – Роналду оформив гол+пас.

Куртуа здав негативний тест на коронавірус – удар по мріях Луніна дебютувати за Реал у чемпіонаті.

Ромелу Лукаку дав вибухове інтерв'ю. Бельгієць поскаржився на складне становище в Челсі й висловив бажання повернутися в Інтер.

Українці за кордоном

Роман Яремчук забив свій сьомий гол у складі Бенфіки, але "орли" без шансів вдруге поспіль програли Порту.

Ребров завершив 2021 рік впевненим лідером чемпіонату ОАЕ – Аль-Айн вигриз перемогу завдяки кумедному автоголу.

Тарас Качараба став повноцінним гравцем празької Славії. Олександр Нойок перебрався в Аполлон. А от польська Легія відмовилася від ідеї запросити Максима Коваля.