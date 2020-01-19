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Головні новини: Реал зі скандалом став лідером, Кравець дебютував і обіграв Зозулю

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Головні новини: Реал зі скандалом став лідером, Кравець дебютував і обіграв Зозулю
Каземіро / Getty images

"Футбол 24" презентує дайджест головних подій за суботу, 19 січня.

Ексклюзиви "Футбол 24"

Нагельсманн з ненависним Лейпцигом очолив Бундеслігу, вивів суперників України на пік перед Євро-2020 та лякає Моурінью

Луго – Альбасете: Кравець отримав овації стоячи, Зозуля втратив найкращий шанс, але став лідером креативу, жахи VAR

Пауло Дибала – новий лідер Ювентуса: як ледь не піти з клубу, але стати топ-зіркою та перевершити досягнення Шевченка

11 альтернативних зірок Прімери, яких відкрила статистика: чемпіон світу, севільський "дідусь", знедолений аргентинець

Світ

Реал здолав Севілью завдяки дублю Каземіро, не обійшлося без скандалів та втручання VAR.

РБ Лейпциг зміцнив своє лідерство, Атлетіко несподівано поступився, Гаттузо знову зганьбився з Наполі, Арсенал і Челсі також втратили очки.

Ерлінг Холанд феєрично дебютував у Бундеслізі та дуже скромно відреагував на свій подвиг.

Українці за кордоном

Василь Кравець дебютував у складі Луго, завдавши поразки Альбасете Романа Зозулі.

Ігор Пластун та Роман Безус допомогли Генту обіграти Мускрон, а наставник бельгійців розповів про травму Яремчука.

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